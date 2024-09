Raimondo Todaro fuori da Amici 24 | la reazione di Mattia Zenzola

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il ballerino, vincitore della ventiduesima edizione didi Maria De Filippi, si è espresso sull’addio dial talent show.ha infatti annunciato che non prenderà parte alla prossima edizione del programma, in cui ha rivestito il ruolo di coach per tre anni consecutivi, dal 2021 al 2023. Al suo posto, la ballerina Deborah Lettieri. Intervistato da SuperGuida TV,ha commentato l’uscita di scena del suo ex professore e mentore. L’ex allievo diha dichiarato:è stato importante nel mio percorso, mi ha insegnato tanto. Mi dispiace per lui, non conosco le motivazioni.resta un capitolo della mia vita magnifico. Ogni volta che mi viene fatta questa domanda non so mai rispondere. E’ grazie a quel talent se oggi riesco a fare ciò che sto facendo ora. Lo dico sempre, Maria mi ha cambiato la vita.