‘La strambata’ di Vegliani | Situazione difficile per Luna Rossa Max Sirena stanotte non dormirà

(Di mercoledì 18 settembre 2024), E ADESSO? Adesso bisogna vedere come sistemano la barca. Devono aggiustarla come si deve. I neozelandesi lo hanno fatto in 48 ore e sembrava un danno più grave. Bisognerebbe essere lì, ma penso che il danno sia riparabile. IL MERCOLEDÌ NERO DIQuando le cose vanno malePer fortuna che ci sono i giovani a tirarci su di morale. Certo sarebbe una beffa seuscisse subito in semifinale e vincesse le competizioni dedicate ai giovani e alle donne. ADESSO C’È IL RISCHIO DI ANDARE A CASA Il rischio di uscire c’è se non riescono a sistemare questo problema.è superiore ad American Magic. Magari non nettamente, ma quel tanto che basta per vincere la regata. Oggi è stata la dimostrazione che queste barche si equivalgono, anche nelle sfide tra Alinghi e Ineos si è visto.