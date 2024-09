Hai una tonsillite Poi lo choc | pelle che cade e croste 31enne sfigurata L’orrore dopo i farmaci prescritti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Eruzioni cutanee e vesciche su tutto il viso e il corpo e la perdita della vista. Una modella sta lottando per tornare alla sua vitache un medicinale le ha causato una gravissima reazione allergica e l’ha costretta in un letto di ospedale in preda a fortissimi dolori e danni a, capelli e occhi. “Il dolore era così forte che mi sentivo davvero come se stessi per morire. Era intenso. Tutto il mio corpo bruciava ed era dolorante. Non ci sono parole per descrivere come mi sono sentita”, ha detto Sasinan Chuenlosang, 31 anni, a Viral Press. La modella, che lavorava nel settore informatico, aveva un semplice mal di gola e occhi rossi quando si è recata in un ospedale di Bangkok il 18 giugno. I medici le ha diagnosticato unae le hanno somministrarono un antibiotico usato per curare le infezioni batteriche.