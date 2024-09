Ciclismo chi parteciperà alla cronometro dei Mondiali 2024? Ganna sfida Evenepoel e Tarling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È il remake dellaolimpica di Parigi. Gli interpreti sono praticamente gli stessi (tranne Wout van Aert, che ha concluso la sua stagione dopo la cadutaVuelta), il percorso leggermente diverso, visto che a Zurigo non ci sarà solo pianura, ma anche un paio di strappi, oltre ad un chilometraggio più lungo (46,1 chilometri). Sarà un grande spettacolo domenica 22 settembre in terra svizzera: appuntamento infatti con laal maschile deidi. Andiamo a scoprire i possibili protagonisti. Il più atteso è ovviamente Remco: campione del mondo in carica, campione olimpico poche settimane fa sulle strade francesi, il belga si è testato al Tour of Britain, molto probabilmente nascondendosi ed arriverà al top all’appuntamento iridato per cercare ancora una volta la maglia arcobaleno.