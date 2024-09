Biazzo | Il Napoli lotterà per lo scudetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

Salvatore, giornalista, è intervenuto a "Magazine Live", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando se ne vanno campioni come Schillaci e Vialli è sempre molto brutto. Abbiamo ancora negli occhi i suoi sgardi spiritati. Lo ricordo benissimo, soprattutto per Italia 90. Paragonai quella sua esperienza a quella di Paolo Rossi nel 1982, fece un Mondiale strepitoso. Le Notti Magiche lo accompagnarono e ancora adesso è la colonna sonora di Totò. Ilattuale è molto diverso rispetto a quello degli ultimi anni, soprattutto rispetto a quello dello. Quella squadra ripartiva dal basso, con Conte invece c'è una nuova concezione.