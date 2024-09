Bentornata giacca barn! Ecco come si indossa questo autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel mondo della moda ciò che è vecchio torna sempre nuovo e quest’c’è un capo in particolare che ha fatto battere il cuore ai nostalgici. Unback preannunciato dalle passerelle dello scorso anno, che si proponealternativa ai classici capospalla di mezza stagione. Di cosa stiamo parlando? Della, un capo essenziale di vecchia data che è oggi tra gli acquisti più ricercati di stagione. All’interno della categoria emergono laBarbour e quella Carhartt, anche se le opzioni per cavalcare il trend sono varie e variegate. Da simbolo di praticità nelle campagne inglesi (non è un caso che annoveri tra le proprie fa la Regina Elisabetta e Kate Middleton) a must-have di stile contemporaneo.