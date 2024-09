Arsenal Arteta | Ammiro Gasperini difficile giocare contro l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il tecnico dell’Mikelillustra la partita, match in scena domani e valido per la Champions League 2024/2025: “Questo sarà un format diverso, ma eccoci qua, sono molto motivato. Ci saranno partite molto difficili, lo scorso annoha fatto molto bene, vorranno cominciare bene anche loro“. Domenica, poi, giocherannoil City: “Cercheremo di recuperare al meglio i giocatori infortunati, guardiamo solo gli aspetti positivi. Siamo a settembre, metteremo in campo la miglior formazione possibile. Odegaard ha fatto degli esami, c’è una lesione alla caviglia. Tempi di recupero? La lesione è abbastanza significativa, resterà fuori per un bel po’ di tempo, speriamo non mesi. Sakasi è allenato oggi, ha svolto quasi tutto l’allenamento, quindi sarà disponibile domani“.