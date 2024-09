Omne Vivum dall’uovo cosmico alla risonanza della materia | l’installazione che esalta il marmo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 17 settembre 2024) Dal 24 al 27 settembre 2024, a Verona Fiere, c’è un appuntamento da non perdere: ilmac 2024 prevede la possibilità di ammirare un’instzione unica nel suo genere,. Il padiglione esperienziale, che è stato progettato da Giacomo Garziano, vede un’instzione come grande protagonista, realizzata da Margraf: l’uovo, da sempre simbolo universalecreazione., dove vedere l’instzione Simbolo del mito cosmogonico legatocreazione dell’Universo, l’uovoè tra i miti più ricorrenti delle antiche civiltà: basti pensare che persino nel 2000 a.C., in Mesopotamia, si iniziò a strutturare la prima ipotesicreazione, sebbene con una forma non propriamente esplicita. E oggi l’uovotorna protagonista grazie all’evento dedicato all’industria dele delle pietre naturali –mac – in programma a Verona Fiere.