Mi rompono le scatole? Io a loro Non parlo più | Crosetto e il caso 007

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) «Ministro, le stanno rompendo le?». «No, sono io che le sto rompendo a». Chi vuole capire capisca. Perché con questa frase Guidosceglie la via del silenzio, per mettere fine al giochino della sinistra che continua ad usarlo come il cavallo di Troia utile a imporre la falsa narrazione di tensioni all'interno del governo e di un'operazione di accerchiamento dei servizi segreti. Al punto che, nei giorni scorsi, il sottosegretario Alfredo Mantovano, l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, è dovuto intervenire a gamba tesa, con una nota, condivisa con lo stessoprima di darla in pasto alla stampa, in cui sottolineava la massima fiducia e collaborazione con l'Aise, il comparto per la sicurezza esterna.