Juve-Psv 3-1 all’esordio in Champions eurogol di Yildiz

(Di martedì 17 settembre 2024) TORINO (ITALPRESS) – Non poteva esserci miglior inizio per lantus in questa nuovaLeague. La squadra allenata da Thiago Motta ha sconfitto all’Allianz Stadium di Torino il PSV Eindhoven con il punteggio di 3-1. Unico neo di una serata quasi perfetta la distrazione finale che ha permesso agli olandesi di segnare il gol della bandiera in pieno recupero. Al 21? lantus l’ha sbloccata con un “gol alla Del Piero” di chi, Kenan, quella maglia che fu di Del Piero oggi indossa. Il numero dieci bianconero, al debutto nella massima rassegna continentale per club, ha ricevuto palla sulla trequarti da Nico Gonzalez, ha puntato Ledezma e appena entrato in area ha pennellato con un destro a giro un pallone che è andato a sbattere sul secondo palo prima di finire la sua corsa in fondo alla rete.