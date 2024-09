Incuria su viale Lombardia Piante morte boulevard a secco ma non è stata colpa del caldo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Arriva anche in Consiglio comunale una voce d’allarme contro la situazione critica del verde in. A sollevarla, dopo le segnalazioni comunicate nei giorni scorsi dal Comitato San Fruttuoso Bene Comune, è il consigliere di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni: "Ildiappare oggi in stato di evidente degrado, tantesono, e altreinfestanti stanno cancellando la pista riservata ai pedoni. Come denunciato da un comitato cittadino, ilgiace in stato di abbandono". "A fronte di questo - si interroga Arbizzoni -, occorre capire come e perché si è arrivati a tale situazione.