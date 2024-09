Francia via libera dal Parlamento all’impeachment per Macron | passa la linea di Melènchon

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Ladice siper Emanuel. Nella riunione di stamattina, la massima autorità collegiale del Palais Bourbon ha deciso di giudicare "ammissibile" la procedura di destituzione del Presidente della Repubblica portata avanti da La France Insoumise. I dibattiti si svolgeranno quindi entro poche settimane nella Commissione Legislativa dell'Assemblea Nazionale e, probabilmente, in una sessione pubblica nell'Emiciclo. La proposta èta con 12 voti a favore contro dieci.la. Per destituireci vorrà una maggioranza qualificata E' la prima volta nella storia dellache una proposta di impeachment per il presidente della Repubblicail vaglio dell'ammissibilità.