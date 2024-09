Curva Inter dopo omicidio Bellocco | Cambiamo la rotta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) “Si è deciso di modificare launa lunga riflessione, abbiamo ritenuto fosse necessario dare un segnale chiaro, mettendo con più vigore al centro di tutto il nostro impegno“. Lo scrive lanord dell’in un post sui social,l’di Antonio, erede dell’omonima cosca della ‘ndrangheta, per il quale un paio di settimane fa è finito in carcere Andrea Beretta, ormai ex capo ultrà nerazzurro, sostituito al vertice dellada Renato Bosetti,una riunione degli ultras nei giorni scorsi. Il messaggio prosegue: “Ripartire insieme, per il bene dell’e della sua gente. Ci siamo presi un doveroso periodo di riflessionei drammatici avvenimenti che, sebbene non abbiano a che fare con le dinamiche dei frequentatori della, hanno inevitabilmente sconvolto tutto il nostro ambiente.