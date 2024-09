Como Accoglie vince un bando per il terzo progetto casa | accolti quattro ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 –, l’associazione diche sostiene progetti di housing sociale, annuncia che da fine luglio è attivo il, grazie alla partecipazione a undel Comune dinel quale venivano messi a disposizione alcuni alloggi, ottenendo in gestione un piccolo appartamento in via Turati. “Dopo i necessari interventi di ristrutturazione previsti dal– dicono – abbiamo accoltoegiziani neo maggiorenni. Sono davvero bravi, con vissuti non facili e molta voglia di fare. Cercheremo di accompagnarli al meglio nel loro percorso di crescita e di inserimento”.