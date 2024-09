Abele sequestrato Parla ancora la voce di Paul Yazigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 18 settembre 2024 - Ladiesce dal Gallicantu, il luogo a Gerusalemme in cui Gesù fu di fattoper una lunghissima notte e in cui il gallo ha cantato il suo abbandono. Ed è ladi unanche quella di, vescovo greco ortodosso di Aleppo, di cui non si hanno più notizie, come del resto di Mar Gregorios Yohanna Ibrahim, vescovo siro ortodosso della stessa città, una delle più antiche del mondo, con lui “sparito”, missing, al ritorno da un'operazione umanitaria nell'aprile 2013, mentre in Siria infuriavano i combattimenti tra l'Isis e le molte milizie armate presenti nel Paese. Chi lo ricorda? Sembra cogliente anche sotto questo profilo la sua osservazione sul “mondo affollato di persone che si accalcano l'una accanto all'altra, ma sono come fantasmi”, nonostante le esplosioni, le sparizioni, la momentanea segnalazione sui media.