Verona Zanetti | Squadra con carattere bene l’atteggiamento

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Laha avuto, abbiamo avuto il merito di restare sempre in partita. La gara è stata difficile contro unadi qualità che ci ha messo in difficoltà con le giocate dei singoli. Siamo rimasti in campo con ordine e ora dobbiamo pensare alla prossima partita“. Lo ha detto a Sky il tecnico del, Paolodopo la sconfitta per 2-1 contro la Lazio all’Olimpico. “Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo – spiega l’allenatore -. Non dobbiamo sentirci più bravi di quel che siamo davvero. Servono umiltà e grande mentalità, ma oggi non mi sento di dire niente ai ragazzi dal punto di vista del“. “È necessario adattarsi ai giocatori che si hanno a disposizione. Bisogna avere una mente aperta e mettere i calciatori nelle posizioni adatte alle loro caratteristiche. Il processo non è ancora finito, anzi è appena iniziato“, ha concluso