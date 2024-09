Vallanzasca trasferito in una Rsa i familiari delle vittime | Le cure sono un diritto ma il male non si lava

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Milano – “È giusto chevenga curato. Lepreviste dalla nostra Costituzione, dal buon senso, dal civismo. Ma questo non può, non deve diventare un motivo per dimenticare il pregresso, il suo terribile passato, i gravissimi reati che ha commesso, ledi questi reati e i loro, che troppo spesso vengono dimenticati”. Emanuela Piantadosi ha quattordici anni quando perde il padre, Stefano, maresciallo dei carabinieri assassinato da un evaso con un colpo alla nuca. Nel 2007 con Irene Ferrari, moglie del maresciallo dell’Arma Giorgio Di Pietro, ucciso in servizio, fonda l’Associazione di volontariatodel Dovere, e tuttora la presiede. L’associazione riunisce idi rappresentantiforze dell’ordine,forze armate, della magistratura che hanno sacrificato la vita.