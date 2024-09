Schianto sul Titano Perde il controllo mentre va in moto Muore a 78 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sarebbe stato colto da un maloresi trovava in sella ad unaBmw di grossa cilindrata, forsendo i sensi e finendo fuori strada contro un paletto. Stando ai primi accertamenti, potrebbe essere questa la causa (ma la dinamica dovrà comunque essere approfondita ulteriormente) dell’incidente mortale costato la vita al sammarinese Quarto Gasperoni, 78. Lofatale si è verificato ieri a San Marino, poco dopo le 11, lungo la corsia ascendente della superstrada, a Domagnano, in prossimità della nuova rotatoria che precede il rettilineo di fronte all’ex Symbol. Sul posto è accorsa a sirene spiegate un’ambulanza. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimare il 78enne nella speranza di potergli salvare la vita.