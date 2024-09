Napoli Capodimonte | Pickpocketing | arrestati tre borseggiatori

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024): Gli indagati avevano adocchiano un turista francese e gli portano via portafogli e smartphone. Sull’autobus c’erano i Carabinieri. Carabinieri impegnati nei controlli volti a contrastare gli scippatori e in particolare i furti con destrezza all’interno dei mezzi pubblici. Durante un servizio ad hoc predisposto dalla compagnia carabinieriVomero, i militari della stazione dihanno arrestato 3 persone. Si tratta di N. M., V. T. e A. E.. I tre, non più giovanissimi, sono die hanno precedenti specifici. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri diDomenica pomeriggio. I carabinieri sono a bordo dell’autobus c63 che sta percorrendo la tratta “Piazza Dante” – “Museo bosco di”.