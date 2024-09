Lukaku ricorda un po’ il Piedone di Bud Spencer

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le successive sono goffe imitazioni di “copioni” senza fantasia) COMMENTO ALLA 4° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25 Indovinate chi c’è lassù in vetta. Da non credere. Se lo avessi detto un mese fa ti avrebbero preso per pazzo. Ma vederla lassù è sempre un bel vedere. Cagliari la bella non ci vuole bene. Incredulità e tristezza. Anche dolore, sì. È un’ostilità senza ragione fra due città perle del Sud che dovrebbero essere alleate a combattere il vero nemico. L’oppressore settentrionale che vuole un meridione sempre più schiavo. Loro partoriscono l’orrore autonomia. Noi opponiamo gli eterni capponi di Renzo. Triste spettacolo al Sant’Elia (lo so, ora si chiama diversamente). Solita domanda senza risposta. Come possono entrare dentro lo stadio una quantità così cospicua di petardi e fuochi d’artificio. Proverbiale impunità italiana.