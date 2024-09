Juventus-PSV Bosz | Bisognerà tenere alta la concentrazione Lang? Può giocare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “laper tutta la partita. Sarà tosta e dobbiamo dimostrare di essere ben preparati”. Lo ha detto l’allenatore del Psv, Peteralla vigilia del match di Champions League contro la. “Secondo me il livello sarà alto – ha analizzato in conferenza stampa -. Ci siamo allenati intensamente e dobbiamo dimostrarlo domani. Le gare dellasono sempre belle da vedere. Se loro vorranno fare una partita offensiva sarà una bella sfida”. Poi sulle condizioni di: “È qui con noi, perciò può. Dal primo minuto? Devo decidere”. Accostato al Barcellona, Jerdy Schouten è uno dei protagonisti dell’ottimo momento del Psv: “Lui già prima era un bravo giocatore. Ora sa gestire meglio le partite. Se è un leader? Ha l’eta giusta per esserlo. Poi viene da quattro anni in Italia. Ha anche una buona personalità e spesso esprime la sua opinione.