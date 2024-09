Indice criminalità Benevento è la quarta città più sicura d’Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Benevento si conferma città virtuosa anche nel 2023, posizionandosi al 103esimo posto su 106 province italiane nella classifica degli indici di criminalità pubblicata dal Sole 24 Ore. Con solo 5.998 delitti denunciati, il capoluogo sannita – in forte contrasto con i dati di altre province campane – dimostra di essere uno dei territori più sicuri. In classifiche di settore specifiche, Benevento eccelle ulteriormente: è 105esima per quanto riguarda i danneggiamenti e 104esima per le rapine agli esercizi commerciali. Passando alle altre province della Campania, Napoli occupa il 12esimo posto nella stessa classifica, con 135.805 delitti denunciati e un rapporto di 4.576 crimini ogni 100 mila abitanti.