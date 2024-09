Emmy Awards 2024 | il video delle star sul red carpet

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ieri sera si è tenuta la cerimonia degliche ha visto l’assegnazione dei premi più importanti della tv. Ancora una volta, i look magneticiceleb hanno catturato l’attenzione sul red. Ad esempio, Dakota Fanning ha optato per un abito bustier di Armani Privé in raso di seta impreziosito da perle e cristalli mentre Selena Gomez ha scelto un vestito in velluto a sirena di Ralph Lauren con gioielli Tiffany & Co. Greta Lee ha indossato un abito plissettato a tunica di Loewe della pre-collezione P/E 2025 e Ayo Edebiri ha optato per un vestito di paillettes di Bottega Veneta. A seguire, Jennifer Aniston ha scelto un abito gioiello senza spalline di Oscar de la Renta con sandali “Ava” firmati Jimmy Choo e Elisabetta Canalis ha brillato con i gioielli Messika.