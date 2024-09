Emily in Paris 5 | la serie con Lily Collins viene rinnovata e non si svolgerà più a Parigi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 16 settembre 2024) Netflix aveva precedentemente dichiarato che la quarta stagione sarebbe potuto essere quella conclusiva diin, sebbene poi non abbia effettivamente confermato questa voce. E infattisubito smentita, quando, sui suoi canali social annuncia il rinnovo per una quinta stagione. Tuttavia la nostracambia location poiché non sarà più ambientata a, ma a Roma. Già all’interno della quarta stagione, le cui puntate finali sono state rilasciate sulla piattaforma lo scorso 12 Settembre, era stato mostrato e precedentemente annunciato che la protagonista si sarebbe trasferita nella capitale italiana per trovare un nuovo impiego e un nuovo amore. Ma non solo uno, anzi addirittura tre.