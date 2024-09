Chiamate la sicurezza Choc in aeroporto si presenta al check-in imballato come un bagaglio | finisce male

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Incredibile quanto successo in un. Un passeggero si èto avvolto in una pellicola da imballaggio lasciando tutti a bocca spalancata. E subito dopo si è scoperta la motivazione ufficiale di quell’insolito comportamento. Le altre persone presenti non credevano quasi ai loro occhi, invece era successo davvero. All’il passeggero è arrivato avvolto nella pellicola da imballaggio, precisamente quella termoretraibile che viene usata proprio per la protezione dei bagagli che poi vanno messi all’imbarco. Insieme a questo ragazzo vestito in quel modo assurdo c’era un suo amico che era in sua compagnia. Poi è giunta una richiesta ufficiale e la polizia è stata costretta a intervenire.