Open Arms come sempre i Conte non tornano

(Di domenica 15 settembre 2024)uno Schettino a Cinquestelle, colui che comandava la nave del governo accusata di aver fermato la nave dei migranti è scappato sulla scialuppa della sinistra. Nel Paese senza memoria, non solo va in scena un processo politico ma perfino al politico sbagliato. Alla sbarra non c'è Giuseppe, che guidò l'esecutivo giallo-verde sulla base di un programma scritto, concordato punto per punto fra la Lega e il Movimento 5 stelle sul modello tedesco. L'accusato è il leader della Lega, Matteo Salvini, che in quel governo era ministro dell'Interno e vicepremier proprio in virtù di quel patto scritto. E questo perché oggi quelè a sinistra, assolto anzi tradotto armi e bagagli sulla pedana dell'accusa a fornire il capro espiatorio.