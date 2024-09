Napoli-Inter Women 1-4 pagelle | Piovani sceglie da 8 segue Wullaert!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)termina 1-4. Dopo il gol incassato sullo scadere del primo tempo, le nerazzurre diribaltano il match nel secondi 45? con una goleada. Di seguito ledi. RUNARSDOTTIR 7 – Ilsi avvicina in più occasioni dalle sue parti, senza mai davvero impensierirla. Quello del gol del vantaggio è uno dei pochissimi tiri nello specchio della porta, ma poco da fare di fronte al destro letale di Banusic. Riflessi pronti anche sulle conclusioni da fuori spesso tentate dalle azzurre.: difesa MERLO 7+ – Siscambia con Pavan, avanzando spesso in fase offensiva, dove mette tanti palloniessanti. Cavalca la fascia destra facendo buona guardia in difesa. MILINKOVIC 7 – Onnipresente in tutte le zone di campo.