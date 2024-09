Milan da esonerato a salvatore | i giudizi pazzi su Paulo Fonseca I voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 15 settembre 2024)ha convinto i tifosi e non solo: da. Ecco tutti isul tecnico portoghesevince, convince e salva la panchina (per il momento). Il tecnico portoghese, dopo un inizio di campionato davvero disastroso, ha finalmente portato a casa la prima vittoria con il, frutto di una grande prestazione della sua squadra, che non ha lasciato nemmeno un centimetro a un Venezia arrivato a San Siro con davvero poco da dire. Contro la formazione veneta non c’è stata partita e la gara non è mai stata in discussione. Da possibileè un attimo: dopo la gara con il Venezia, infatti, idei maggiori quotidiani italiano sono stati davvero molto generosi per il tecnico portoghese, che ha sì vinto ma pur sempre con una squadra tutt’altro che attrezzata per la Serie A.