La destra non ha rispetto per le leggi E Salvini | Pd fuori controllo volano insulti

(Di domenica 15 settembre 2024) Il Pd ormai deraglia. Dopo la richiesta dei pm che voglionoin carcere per sei anni dopo il processo Open Arms, l'attacco più duro arriva dalla senatrice del Pd, Sandra Zampa. Ecco le sue parole: "C'è di che essere seriamente preoccupati per le scomposte reazioni dellama soprattutto di esponenti del governo, in testa a tutti Giorgia Meloni e il ministro Nordio, contro il pubblico ministero che a Catania ha rigorosamente svolto il proprio lavoro. Se questavoleva dimostrare al Paese cosa significa non avere alcundellee delle istituzioni ci è riuscita non rispettando il principio fondamentale in democrazia della separazione dei poteri, e senza alcun riguardo delle regole che disciplinano il processo", ha affermato.