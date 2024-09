Ceccarini | Inter decisa a fare questo passo per David Due opzioni!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Niccolòha commentato l’essamento dell’per Jonathan, attaccante del Lille in scadenza di contratto. I nerazzurri avrebbero un piano per l’estate, ma non è da escludere un’alternativa. IL PUNTO – L’ha messo nel mirino l’attaccante Jonathanper la prossima finestra estiva di calciomercato. Il calciatore francese, in scadenza di contratto nel 2025, rappresenterebbe un colpo top per le ambizioni dei nerazzurri in vista del futuro. Di un eventuale aftra i nerazzurri e il francese ha parlato Niccolòa TMW: «Già da ora si valutano le prime situazioniessanti. La prima è rappresentata da Jonathandel Lille. L’attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel giugno 2025 e in queste ultime sessioni di mercato è stato nel mirino di diversi club italiani.