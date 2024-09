Captain America 4 | Una star del film conferma le indiscrezioni sui reshoot

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 15 settembre 2024) Una delledi4 dei Marvel Studios (ufficialmente intitolato: Brave New World) ha parlato di alcuni problemi dele di come la Marvel ha cercato di risolverli.4 ha avuto più di un problema di produzione, tanto che ildella Fase 5 è stato pesantemente rigirato e riscritto prima del suo arrivo nel 2025. Sebbene isiano parte integrante di ogni produzione del MCU, l’entità di quelli di Brave New World ha destato grande preoccupazione negli spettatori. Se a questi problemi si aggiungono le polemiche dietro le quinte per l’inclusione dell’eroina israeliana Sabra di Shira Hass e la persistente negatività dei fan deidi supereroi, le preoccupazioni per l’uscita di questosono ancora molto forti.