Cagliari-Napoli Conte | Squadra forte e in crescita Lukaku? Ecco perché l' ho voluto

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 settembre 2024 - Nella conferenza stampa di presentazione del match Antoniolo aveva detto: trovare la terza vittoria di fila, che sulla ruota dinon usciva da un anno e mezzo, sarebbe stata un'impresa non scontata ma importante per lanciare un segnale. Di segnali i suoi azzurri ane lanciano addirittura 4 grazie a capitan Di Lorenzo, Kvaratskhelia,e Buongiorno, per un poker che vale il momentaneo primato in classifica ma soprattutto una risposta netta dopo la debacle all'esordio di Verona.