Xbox i dipendenti sono delusi e confusi per il nuovo corso di Microsoft secondo un report

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 14 settembre 2024) Tom Warren ha condiviso undove ha rivelato che all’interno dil’umore deinon è dei migliori, con gran parte del personale che è rimasto confuso dalla nuova strategia della dirigenza del colosso americano. Come leggiamo su Tech4gamers, il giornalista ha rivelato di aver scoperto da alcune fonti interne ache in seguito al completamento dell’acquisizione di Activision Blizzard la situazione è cambiata radicalmente, con i piani checambiati all’improvviso in modo deciso. Proprio in tal senso Tom Warren ha ricordato che dopo l’acquisizione del publisher di Call of Dutystati licenziati circa 2.500da(di cui 650 licenziati appena poche ore fa), lasciando frastornati ei lavoratori rimasti all’interno del colosso di Redmond, impauriti di rimanere coinvolti da una nuova ondata di tagli.