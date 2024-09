Un comitato in difesa del verde | Non vogliamo altri parcheggi Difendiamo questo quartiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Un intervento di potature e sfalcio a loro dire ingiustificato, ad opera dei nuovi proprietari dell’area, dopo che pochi giorni fa anche Acer era intervenuta per lo stesso motivo, ha fatto temere un immediato taglio di alberi. Perilappena nato, composto da 43 residenti del condominio Garibaldi, uno stabile che si affaccia sulle vie Fiume, Cassoli e Corso Isonzo, vuole tenere alta l’attenzione su un tema che li sta mobilitando, ovvero ladi "un polmonein un palazzo degli anni ’20 tutelato dalle Belle Arti". Del tema abbiamo parlato la settimana scorsa, sempre ascoltando le voci delle parti in causa, ovvero il(che rappresenta una parte degli inquilini, non quella che invece ha acquistato l’area in questione) e la stessa Acer.