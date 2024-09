Temptation Island polemiche e gravi accuse agli autori del programma | il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 14 settembre 2024) É appena iniziata la nuova edizione del reality chiamataWinter, eppure fa già discutere. In particolare a finire sotto accusa sono stati glidel(Raffaella Mennoia e Maria De Filippi che scelgono le coppie) e inevitabilmente anche il conduttore Filippo Bisciglia. I telespettatori infatti si apsettavano qualcosa di diverso in questa tredicesima edizione dima a quanto pare le cose non sono andate così.al centro delle: Filippo Bisciglia nel mirino del web Al centro della polemica in corso via social Filippo Bisciglia é accusato dutenti critici di essere beneficiato di nepotismo da parte della azienda di trasmissione e dalla produzione diWinter, Mediaset e Fascino facenti capo a Piersilvio Berlusconi e Maria De Filippi.