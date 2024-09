Rapina con spray urticante a Trastevere | arrestato un 16enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Il giovane è stato fermato dopo aver sottratto una collana e un bracciale a un ventenne. Nella notte del 14 settembre, in largo Ascianghi, cuore della movida di, un ventenne romano è stato vittima di una. Due ragazzi lo hanno avvicinato con una scusa, distraendolo per sottrargli una collana d’oro. Successivamente, sotto la minaccia di uno, lo hanno costretto a consegnare anche il bracciale che indossava. Immediatamente allertati dalla vittima, i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato, già impegnati in un’operazione contro la “malamovida”, sono intervenuti sul posto. A poca distanza hanno rintracciato undi origine egiziana. Il giovane, nonostante un tentativo di fuga e di disfarsi dello, poi sequestrato, è statocon l’accusa diaggravata in concorso.