Pazienza è chiaro | Vogliamo cambiare questa situazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“È stata una settimana intensa, è stata una settimana non semplice, però i ragazzi sono riusciti a lavorare nel miglior modo possibile. Una settimana diversa perché abbiamo scelto di isolarli e di lavorare a porte chiuse, per cercare di lasciarli più tranquilli e sereni possibile, in un momento di difficoltà“. Parla cos Michelesi è espresso alla vigilia di domani sera (ore 20:45) contro la Cavese. “Questo sport meraviglioso, affascinante, esiste perché ci sono i tifosi e senza di loro perderebbe tutto. Ai periodi del Covid, si giocava in stadi vuoti ed era di una tristezza assoluta – spiega, dopo la contestazione – Per questo motivo, i tifosi hanno il diritto di esprimere la loro opinione e il loro disappunto, se non arrivano i risultati sperati.