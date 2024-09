Pancaro | Inzaghi tra i top al mondo che gioco l’Inter! Nesta all’inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) A parlare di Simonee Alessandro, che domani si sfideranno uno contro l’altro in Monza-Inter, il loro ex compagno. DAL CAMPO ALLA PANCHINA – Pipposu, domani avversari in Monza-Inter: «Simone oggi è sicuramente tra gli allenatori migliori del. È stato molto bravo nell’aggiornarsi ogni anno, visto che il calcio è in continua evoluzione, aggiungendo sempre qualcosa. È molto bravo nei rapporti umani e lo è stato anche nello scegliere collaboratori molto competenti.ha una grande occasione al Monza. Sandro ha tutto, possibilità compresa, per poter intraprendere un grande percorso da allenatore. E io glielo auguro».