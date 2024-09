Milan-Venezia | il ricordo social

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di sabato 14 settembre 2024) Tra meno di un’orasi affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro dio. I rossoneri ed i lagunari si sfideranno nella 4ª giornata d’andata. Più di venticinque anni fa, la stessa sfida si giocò nella quarta di ritorno. La squadra allora allenata da Zaccheroni vinse per 2 a 1 grazie alle reti di Guglielminpietro e Ganz. Il Diavolo ha ricordato questo successo sui. #????? ??????????? memories #SempreBrought to you by @cfigroupen pic.twitter.com/Es18ZHRtaC — AC(@ac) September 13, 2024 L'articolo: ilproviene da Gli Eroi del Calcio.