Iris premiata la H2 Factory | Prima fabbrica a idrogeno verde

(Di sabato 14 settembre 2024) Un altro riconoscimento perCeramica Group, ed in particolare per H2®, ladi lastre in ceramica tecnica al mondo concepita per essere alimentata con, che è stata insignita dell’IHTA – Italian Hydrogen Technology Awards 2024 nella categoria Progetto dell’anno – Ambito industriale ceramico. L’azienda è stata, si legge sulla motivazione, "per aver aperto la strada all’utilizzo industriale dell’in un distretto, quello ceramico, difficile da decarbonizzare. Viene qui premiato l’impegno reale verso la transizione ecologica e il coraggio (nell’investimento) e la visione di imprenditori illuminati".