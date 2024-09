Il ddl sicurezza di Meloni è scomposto e disordinato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 14 settembre 2024) Ci sono giorni in cui scrivere questa rubrica è così facile e automatico che quasi non mi accorgo di esserne l’autore, come se un altro guidasse le mie mani e digitasse al posto mio. Per esempio, oggi potrei cavarmela dicendo che il ddlin esame alla Camera in questi giorni e voluto dal governoha aumentato reati e pene, e ha insistito nella perniciosa abitudine di intervenire a pioggia, in modo, in un sistema fragile come quello penale, dove da tempo l’organicità e la coerenza sono state sostituite da un’affannosa ricerca del consenso emotivo giornalistico e giornaliero. L’impulso della politica è di assecondare le istanze didei cittadini facendo la voce grossa, proprio per mascherare un braccio debole. Ma i malviventi se la ridono delle nostre pene platoniche, gridate per rabbia e non eseguite per impotenza.