Gp Azerbaijan | Norris fuori Leclerc davanti

(Di sabato 14 settembre 2024) AGI - Termina il Q1 sul circuito di Baku con il miglior crono fatto segnare dalla Ferrari di Charles, con il monegasco che detta il passo in 1:42.775. Secondo, dietro di poco più di un decimo, Alexander Albon, che mette la sua Williamsalla McLaren di Oscar Piastri, terzo con il suo 1:43.033.  Solo dodicesimo crono, invece, per l'altra Ferrari di Carlos Sainz (1:43.357), mentre ha del clamoroso l'eliminazione di Lando, che non completa il suo ultimo tentativo sul giro rientrando in pit lane. Eliminati, oltre a- e Zhou Guanyu che partira' dalla pit lane in seguito ad alcuni cambi sulla sua Kick Sauber - Valtteri Bottas (Kick Sauber), Daniel Ricciardo (Racing Bulls) ed Esteban Ocon (Alpine).Â