Golf Rory McIlroy sopravanza Matteo Manassero ad un round dal termine di un serrato Irish Open

(Di sabato 14 settembre 2024) Sarà un finale non per deboli di cuore all’(montepremi 6 milioni di dollari). Lo storico evento nato nel lontano 1927 vivrà un ultimocon l’esito tutto da scrivere. Dopo tre tornate ci sono infatti 12isti con punteggi al di sotto del par, tutti racchiusi in sole 6 lunghezze. Sabato nordirlandese che ha sorriso a. Il padrone di casa piazza un solido -2 approfittando della giornata interlocutoria disi issa così al comando con lo score complessivo di -6 (207 colpi) e vanta una lunghezza di margine sul veronese. Perdifficile chiuso con il punteggio di +1. Difficoltà che hanno però vissuto numerosi protagonisti della prima metà gara, e dunque il veneto resta nelle zone altissime della leaderboard a 18 buche dalla conclusione.