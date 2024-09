Corea del Nord colloqui tra Kim e il capo della sicurezza russa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il leaderno Kim Jong Un ha tenutocon ilSergei Shoigu durante la sua visita nel paese. Lo riferiscono i media statali di Pyongyang. Il viaggio di Shoigu avviene mentre Mosca cerca munizioni per continuare la sua offensiva in Ucraina, che dura da oltre 30 mesi, e mentre l'Occidente accusa Pyongyang di inviare armi a Mosca. Il presidente Vladimir Putin si è recato indela giugno e ha firmato un patto di difesa reciproca con lo stato eremita. "C'è stato un ampio scambio di opinioni sul dialogo strategico tra i due paesi e sul rafforzamentocooperazione per difendere i reciproci interessi die sulla situazione regionale e internazionale", hanno affermato i media statalini, confermando l'incontro.