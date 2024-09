Classifica Radio 6-12 settembre | 30 di Anna si conferma al primo posto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Ladella w37 (6-12) segna uno spartiacque, con i tormentoni che ci hanno accompagnato per tutta l’estate cedere il testimone ai nuovi brani che stanno scalando le chart. Partiamo dalla decima posizione dove troviamo Myles Smith con Stargazing, in discesa dalla #7: il cantautore aveva anticipato la release del brano su Tik Tok, dove aveva pubblicato un breve riff lo scorso aprile, seguito dalla versoine demo la settimana successiva e sempre sulla piattaforma cinese aveva rilasciato l’audio ufficiale che è stato utilizzato per oltre 50mila video.