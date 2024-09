Ciclismo Pogacar | Io come Merckx? Lusingato ma preferisco essere me stesso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Tadejha raccontato in una intervista alla CNN il suo: “Corro solo per divertirmi, non per sentirmi obbligato, insomma vado alle gare con la mente libera. Non posso paragonarmi a Eddyperché corriamo in due tempi diversi. È un po’ lusinghiero, ma allotempo puòfastidioso perché vuoi solote, e fare le tue gare e andare per la tua strada, non per quella di qualcun altro e scrivere la tua storia“. Sul Tour de France, il fuoriclasse sloveno ha aggiunto: “Quando ero più giovane, non avrei mai pensato di poter vincere una tappa al Tour de France. Il futuro? Non mi piace parlare di cosa potrebbe succedere, quali record potrebberobattuti. Ora sono a tre Tour e con forse altri 10 anni di carriera se sto bene.