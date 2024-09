Atalanta l’abbraccio di Bergamo in una sfida mai banale Con una difesa ritrovata e il grande ex Gosens

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) È stata l’ultimadella scorsa stagione, sotto la pioggia battente che per il resto del mese di giugno ha bagnatoprima di lasciare spazio all’estate tra luglio e agosto.-Fiorentina negli ultimi anni non è mai stata unae non lo sarà nemmeno in questa occasione, in cui la Dea potrà abbracciare finalmente migliaia di tifosi e non solo a ‘piccole dosi’ come è successo in estate a Zanica e a Clusone. Saranno ben più di 20mila, visto che la capienza del nuovo Gewiss Stadium – ospiti compresi – sfiora i 25mila. “Non vediamo l’ora di giocare in uno stadio nostro, finito, per far sentire ai nuovi anche il senso di appartenenza col territorio che ha l’” aveva detto Gian Piero Gasperini dopo San Siro.