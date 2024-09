X Faxtor al via cosa è successo nella prima puntata | novità bocciati e promossi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giovedì 12 settembre è finalmente partita la 18esima edizione di X Factor. La nuova stagione va in onda su Sky, e in streaming su Now, con moltissime. La conduttrice è la cantante Giorgia, mentre al tavolo della giuria siederanno Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake La Furia.Leggi anche: Grande Fratello, svelati 5 concorrenti. “Il quinto da non credere” Tutti i risultati delladi X Factor Il primo concorrente di X Factor ad ottenere subito quattro sì della giuriadi audizioni, nonostante le perplessità di Agnelli, è stato Giomi, accompagnato dalla nonna definita ‘Indiana Jones di Cattolica’. Il giovane di 22 anni ha interpretato un remix di Beggin’ di Madcon. Quattro sì sono arrivati anche per Jaqueline Branciforte, 29 anni, siciliana residente a Roma, che ha cantato ‘Keep on running’.