Verso Monza-Inter turnover per Inzaghi | Lautaro parte dalla panchina?

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano – Simoneriaccoglie la truppa nerazzurra al completo ad Appiano Gentile. Con il ritorno in gruppo diMartinez sono infatti tutti a disposizione, ad eccezione dell'infortunato Tajon Buchanan, i giocatori in vista di, gara in programma domenica sera alle 20.45 per la quarta giornata di Serie A. Una partita nella quale il tecnico potrebbe attuare delle modifiche di formazione rispetto all'uscita precedente, il largo successo sull'Atalanta per 4-0.deve infatti fare i conti con tre impegni in pochi giorni, quello coi brianzoli, il City a Manchester mercoledì sera e il Milan nel derby di domenica 22. Anche per questo motivo qualche titolare potrebbe restare fuori all'U-Power Stadium. Uno tra Bastoni e Dimarco dovrebbe osservare un turno di riposo lasciando spazio a Carlos Augusto.