Università quale facoltà scegliere per avere stipendi più alti e più possibilità di lavoro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024)può dai ai giovani uno sbocco lavorativo più certo? Eateneo è meglio frequentare perpoipiù? Le risposte a queste complicatissime domande si trovano nell’analisi dei dati di Almalaurea, e il risultato non è scontato. Snocciolando i primi numeri si apprende che in Italia nel 2023 si sono laureati 365.952 studenti, mentre sono diminuiti di circa 6000 unità gli iscritti all’anno accademico 23/24. Il settore disciplinare con maggior laureati è quello economico. Il numero minore è invece nel settore informatico e in quello delle altre tecnologie. Generalizzando, il migliore sbocco lavorativo lo danno le“scientifiche”.